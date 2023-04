Afgelopen vijf jaar minder aangiftes winkeldiefstal in Oost Gelre

Op zoek naar herinnerin­gen uit WOII: ‘Verhalen van gewone mensen in ongewone tijden verzamelen’

De meeste mensen die de Tweede Wereldoorlog bewust hebben meegemaakt, leven niet meer. Maar kinderen en kleinkinderen stuiten op zolders en in kasten nog altijd op papieren uit de oorlogsjaren. Het Nationaal Onderduikmuseum is erin geïnteresseerd. „We zoeken naar verhalen van gewone mensen in ongewone tijden. Soms is het op eieren lopen, maar de volgende generaties hebben geen schuld.”