Duits dorp durft pas na 60 jaar naober­feest te vieren: ‘Wat wij Dinxper­loërs in oorlog hebben aangedaan was heel erg’

Een feest na de hereniging van hun dorp met het Duitse deel vonden ze in 1963 niet gepast, om wat er in de oorlog is gebeurd. Maar op aandringen van hun Dinxperlose naobers gebeurt het na 60 jaar tóch, met een gezamenlijk naoberfeest in Suderwick.