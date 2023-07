Van Zwarte Cross vermiste jongen (16) terecht na ‘dringende oproep’ om hulp

De 16-jarige jongen die sinds vrijdagmiddag vermist was nadat hij het festivalterrein van de Zwarte Cross had verlaten, is zaterdagmiddag kort na 12.00 uur weer terecht. Dit meldt de festivalorganisatie, nadat die eerder deze ochtend ‘een dringende oproep’ had gedaan om uit te kijken naar de jongen.