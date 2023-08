Dierenwel­zijns­or­ga­ni­sa­tie kritisch én positief na bezoek varkens­slach­te­rij: ‘Die wachttij­den moeten echt omlaag’

Tijdens een onaangekondigd bezoek hebben leden van Eyes on Animals gecontroleerd hoe het gesteld is met het dierenwelzijn bij varkensslachterij VION in Groenlo. ,,We zijn kritisch én positief”, laat Madelaine Looije van de dierenwelzijnsorganisatie weten.