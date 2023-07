Bewolkt en gestage regenval in Oost Gelre vandaag

Bekende Twentse autodealer overgeno­men: ‘Ze willen alleen met grotere partijen verder’

De naam Broekhuis verdwijnt de komende maand van de gevels van vier BMW-dealers in Twente en de Achterhoek. De vestigingen zijn overgenomen door de Pala Group, een investeringsmaatschappij uit Brabant. Tot tevredenheid van de importeur, die met minder partijen in Nederland rechtstreeks zaken wil doen. „Er gebeurt een hele hoop in auto-land.”