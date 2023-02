Geen kolossale windparken, maar kleine projecten; energiemarkt bij DRU over innovaties en besparingen

ULFT - Als vader van drie dochters voelt hij zich verplicht om actie te ondernemen tegen de klimaatverandering en de energiecrisis. Rob Schuurman, in het dagelijks leven directeur van het hightechbedrijf Nedap uit Groenlo, moet echter niets hebben van grootschalige windmolenparken en kolossale weilanden vol met zonnepanelen.

,,Die zijn niet alleen slecht voor ons mooie landschap, maar de enigen die er beter van worden zijn buitenlandse investeerders”, is de conclusie van de 54-jarige Silvoldenaar. Anderhalf jaar geleden nam hij het voortouw bij de oprichting van het Burgerinitiatief Oude IJsselstreek. Belangrijke doelstelling: wél een energietransitie, wél energieneutraal in 2030. Maar dan met kleinschalige projecten, waar de inwoners van de gemeente beter van worden.

Op zaterdag 4 februari presenteert de actiegroep zich aan het grote publiek, middels een Energiemarkt op het terrein van het DRU Industriepark in Ulft. ,,We beginnen in de theaterzaal, met bijdragen van weerman en meteoroloog Reinier van den Berg, burgemeester Otwin van Dijk en milieuwethouder Janine Kock”, zegt Rob Schuurman.

Praktische tips

Vervolgens wordt een uitgebreid programma aangeboden, met praktische tips voor energiebesparing, nieuwe technologieën en informatie. Ook wordt de uitslag van een scholenproject bekend, waarvoor energieprofessor Watt op zoek is gegaan naar ideeën van kinderen voor energiebesparing en –opwekking. Ook is een website doegewoonwatt.nl in de lucht.

Het Burgerinitiatief Oude IJsselstreek was een reactie op plannen van de gemeente om bedrijven te laten inschrijven voor grootschalige zonneparken. Veel inwoners voelden zich overvallen en vreesden ook de komst van kolossale windmolens. ,,Toen heb ik gezegd: laten we het probleem samen aanpakken. Het is niet goed om te beginnen met zoveel weerstand’’, zegt Rob Schuurman.

Inmiddels hebben zeventien lokale comités en belangenverenigingen zich aangesloten bij het initiatief, waaronder dorpsraden. Ook de gemeente biedt steun, al kan ze niet garanderen dat er uiteindelijk volledig wordt afgezien van grootschalige projecten om de energiedoelstellingen in 2030 te halen.

Niets doen geen optie

Diverse teams houden zich bezig met vraagstukken rond de energietransitie, ook wordt gewerkt aan de oprichting van een coöperatie. Die moet zich richten op de bouw van zonnepanelen op grote daken en andere vormen van energieopwekking.

Niets doen is geen optie, is de achterliggende boodschap van het burgerinitiatief en oprichter Schuurman. ,,We moeten uiteindelijk van gas en olie naar zon, water en wind. Wij denken dat het kan door kleinschalige initiatieven te stimuleren en te bundelen en elkaar te ondersteunen.’’

De Energiemarkt bij de DRU op 4 februari duurt van 10.00 tot 16.00 uur en is voor alle inwoners van Oude IJsselstreek gratis toegankelijk.

