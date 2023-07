Buitenpost ziet af van gang naar de rechter en gaat op zondag voetballen tegen Longa’30 en MASV

Volle bak op Zwarte Cross, zo gaat festival om met drukte: ‘Houden terrein met camera’s in de gaten’

Het is druk bij de Zwarte Cross. Heel druk. Dat maakt dat het geduld van festivalbezoekers zo nu en dan behoorlijk op de proef gesteld wordt. Hoe gaat de organisatie hiermee om? Woordvoerder Rens den Hartog vertelt. „We houden met camera’s in de gaten of actie nodig is.”