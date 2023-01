Coalitie op 11 zetels door opstappende VVD'er: 'Hij wilde plek in raad niet opgeven’

In zijn verklaring laat Wopereis weten zich niet meer te kunnen vinden in het landelijk beleid van de VVD. ‘NLOG is een plek waar ik me beter thuisvoel’, schrijft hij. Volgens Wopereis spreekt het boerenhart bij NLOG. ‘Ik wil me als betrokken bestuurder graag met passie en toewijding blijven inzetten voor de belangen van alle boeren, burgers en bedrijven in onze mooie gemeente’, aldus Wopereis.



De VVD laat weten het jammer te vinden dat Wopereis de partij verlaat. ,,We hebben geprobeerd hem bij de fractie te houden, maar dat is niet gelukt”, laat fractievoorzitter Kees Porskamp weten. ,,We respecteren zijn keuze en vinden het jammer dat hij zijn zetel niet aan de partij laat. Dat zou het meest passend geweest zijn, omdat Wopereis 43 voorkeursstemmen gehaald heeft. Daarmee werd hij niet rechtstreeks gekozen. Maar we hebben zijn keuze te respecteren.”