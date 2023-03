De Achterhoek blijkt één grote koffiebar: rustig keuvelen, koekje erbij

Geen fatsoenlij­ke hamburger te krijgen op maandag­avond, maar wel 29 (!) kappers actief

Het gezin woont nu een paar maanden in Lichtenvoorde en de inburgering verloopt soepel. Ik begroet Jan en alleman, heb geleerd me niet langer druk te maken om de traagheid bij de kassa en krijg het taaltje steeds beter onder de knie. Nog even en de baby begint in plat Achterhoeks te brabbelen.