De strijd met het eeuwige gajes en de dronken idioten die vrouwen aan de borsten en billen zitten

met video ‘Richard’ wil graag je woning kopen, maar wie is deze man en waarom stuurt hij talloze brieven?

Met een nette brief, compleet met 06-nummer, e-mailadres én foto, hoopt Richard Touw een woning te vinden. Talloze mensen in de Achterhoek en Liemers ontvingen de afgelopen tijd een schrijven van deze Richard. Maar wie is de goedlachse man, mag hij zulke brieven sturen en wat wil hij met al die woningen doen?