Doelman Rutger Tenhagen vertrekt bij Longa’30

De Electro Car Eibergen (ECE) wordt vanaf volgende maand een kilometer­vre­ter, kriskras door het hele land

De Electro Car Eibergen (ECE) ging drie maanden na de start alweer de garage in. Oorzaak: corona. Maar het elektrische karretje kwam terug, met een paar honderd ritten per maand. Nu breidt de ECE uit, met de ECE Plus. Geen karretje meer, maar een echte auto die senioren of mensen met een beperking verder brengt dan Eibergen.