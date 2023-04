Doesburgse flexwoningen worden grotendeels gebouwd in Lievelde door Doetinchems bedrijf

Brand in parkeerga­ra­ge galmt hard na bij autobezit­ters: ‘We zijn onze auto kwijt’

Tim (34) en zijn vriendin keerden afgelopen woensdag voor het eerst terug in hun woning in het appartementencomplex aan de Koningsbult in Eibergen. Zes weken lang verbleven ze apart van elkaar bij de eigen ouders. „Wij zijn er met alleen de nodige waterschade nog relatief goed vanaf gekomen.”