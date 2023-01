Door snel handelen vindt eigenaar gestolen vrachtwagen terug in Duitsland: ‘We hebben ons kindje weer terug’

MET VIDEO Bewoners krijgen schrik van hun leven als auto hun huis binnen­rijdt in Winters­wijk, bestuurder raakt gewond

Een automobilist is woensdagavond met zijn voertuig in een woning aan de Kottenseweg in Winterswijk beland. De bewoners van het huis en de automobilist raakten bij het incident gewond. De automobilist ging er kort na het ongeval vandoor, maar is later staande gehouden.

