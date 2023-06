Erg sterk Barcelona moet zege in Groenlo aan Palmeiras laten

De finale van het Marveldtoernooi in Groenlo was een mooi sluitstuk van een klinkend toernooiweekeinde voor voetballers onder 15 jaar. Barcelona maakte indruk door geen van de wedstrijden te verliezen. In de halve finale (1-1) waren de Spanjaarden tegen Anderlecht beter in het nemen van strafschoppen, in de eindstrijd die in 2-2 eindigde, toonde Palmeiras uit Brazilië zich vervolgens het koelbloedigst van elf meter.