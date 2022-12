Gratis glühwein bij voluit verlichte midwinterhoornwandeling in Groenlo

Waterpolo: oorwassing mannen Ravijn, OZ&PC oppermach­tig in topper tegen VZ&PC

De mannen van Het Ravijn kregen een flink pak slaag bij De Zaan. De vrouwen van de Nijverdalse club hebben een wonder nodig om te overleven in de kwartfinale van de beker en de topper bij de mannen in de tweede divisie tussen OZ&PC en VZ&PC eindigde in een duidelijke zege voor de Oldenzaalse ploeg.

18 december