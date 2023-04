Grol doet mee om kampioenschap in 2H: nog vier keer winnen, dan is de titel binnen

Auto raakt middenge­lei­der en belandt op de kop in Doetinchem: bestuurder naar ziekenhuis gebracht

De politie en ambulance zijn in de nacht van dinsdag op woensdag uitgerukt voor een eenzijdig ongeval op de Hofstraat in Doetinchem. Twee jongeren, waarvan de bestuurder net zijn rijbewijs had, reden over de Hofstraat richting de J.F. Kennedylaan toen hun auto over de kop sloeg.