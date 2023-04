Hamoud maakt kunstzinnig mozaïek als dank voor opvang in de Achterhoek

Boom die oorlogs­daad herdenkt in Hummelo ineens gekapt, eigenaar ‘stond niet stil’ bij bijzondere waarde

Een bijzondere boom in Hummelo, die met het ingekerfde ‘kabelwacht 1941’ herinnerde aan een verzetsdaad in de Tweede Wereldoorlog, is gekapt. Er is niet stilgestaan bij de bijzondere waarde van de boom, erkent Landgoed Enghuizen, eigenaar van de beuk.