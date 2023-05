Het wordt iets warmer in Oost Gelre

Doetinchem­se festival Achterland neemt er misschien een tweede grasveld bij

Het Doetinchemse festival Achterland heeft de afgelopen vijf dagen zoveel mensen getrokken dat de organisatie overweegt volgend jaar ook een grasveld aan de overkant van de Oude IJssel in gebruik te nemen. ,,We blijven op de Bleek, maar misschien kunnen we over het water ons theaterprogramma situeren, met na afloop muziek”, zegt Bart Kiers van de Stichting Achterland.