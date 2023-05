Kampioenen Grol vanavond gehuldigd op stadhuis

Met video Verwoesten­de woning­brand in Ulft, border collie ontvlucht de vlammen

Bij een brand aan de Botterkoel in Ulft is vrijdag in de vooravond de bovenverdieping van een woning volledig uitgebrand. De bewoners waren niet thuis en er is niemand gewond geraakt. Wel was er een hond, die door buren is vrijgelaten.