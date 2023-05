Kans op bewolkt weer in Oost Gelre vanochtend

Stadsfeest Doetinchem is gered: bestuur uit horeca neemt organisa­tie over

Het Stadsfeest in Doetinchem is gered. Horeca-ondernemers onder leiding van Robby Welling (Stadscafé Simons) nemen de organisatie van het gratis festival in het centrum over en krijgen daarbij ondersteuning van het BinnenstadsBedrijf Doetinchem (BBD).