Live Zwarte Cross | Extreem druk bij wc’s • Vrienden eren plotseling overleden Nicole (23) • Ook Superboeren zijn erbij

met video Vrienden houden buitenge­woon groot feest op camping bij Zwarte Cross: ‘Hier is het gezelliger dan op ‘t terrein’

Op campings rond de Zwarte Cross wordt het hele weekend flink gefeest. Dat wekt vast geen verbazing. Maar door het festijn dat is ontstaan op een boerencamping vergeten sommigen bijna dat er ook nog een heus festival gaande is. Dat is toch opzienbarend te noemen.