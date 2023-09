Nachtmerrie voor corsobouwers doordat stuk van wagen breekt: ‘We snappen het nog steeds niet’

Daders drugsdum­pin­gen in natuur mogelijk nooit gepakt: ‘Gedumpt in gebied waar weinig mensen komen’

Of de daders van de drugsdumpingen in de Achterhoekse natuur ooit worden gevonden, is zeer de vraag. Het politie-onderzoek naar de lozingen in de buitengebieden van onder meer Aalten en Varsseveld vordert niet echt.