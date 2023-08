Oost Gelre telt 2412 bestelauto's, jaarlijks gaat het dertig keer mis

met video Zolang het kraanwater verontrei­nigd kan zijn, haalt dit zorgcen­trum dagelijks 1.000 liter water in huis

Zo'n 1000 liter water in flessen komt er per dag binnen bij zorgcentrum Liemerije locatie Meulenvelden in Didam. Alle alarmbellen gingen af nadat vrijdagavond werd gemeld dat het kraanwater mogelijk verontreinigd is.