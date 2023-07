column Trots en fier zijn we dat uit ons Achterhoek­se ker­mis-dna de Zwarte Cross is geboren

Beste Achterhoekers. Het is het Woodstock Love peace and understanding 3.0, hand in hand met vrolijke giertanks en volle biertanks: Onze Zwarte Cross. Ons uithangbord van de Achterhoek.