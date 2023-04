Silvolde speelt zaterdagavond tegen Longa’30 de allerlaatste derby in de vierde divisie

Hengelo telt twee ridders: waardering voor vrijwilli­ge inzet van inwoners

Ze zetten zich op allerlei fronten in voor Hengelo: voor de Indische gemeenschap, de kerk of kankerpatiënten. Zes Hengeloërs zijn woensdag door burgemeester Sander Schelberg in het zonnetje gezet. En één Hengeloër kreeg een lintje van de eerste burger van Dinkelland.