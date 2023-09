update | met video Slachtof­fer dodelijke aanrijding in Beltrum is 88-jarige vrouw uit Groenlo

Een 88-jarige vrouw uit Groenlo is donderdag aan het eind van de middag om het leven gekomen bij een ongeluk in Beltrum. Op de Veldpapendijk kwam de fietsster in botsing met een auto. De vrouw overleed ter plekke aan haar verwondingen.