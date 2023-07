Teruglezen Zwarte Cross | Fleur is haar satisfyer vergeten • Zwaargewonde door val van attractie • Bastille sluit de vrijdag af

fotoserie De Zwarte Cross is (al een beetje) los: bekijk hier de leukste foto's van vandaag

Het is zover. Voor 32.000 mensen is de Zwarte Cross begonnen. Kampeerders zorgden voor files op de toegangswegen, de eerste biertjes werden opengetrokken en het blokkenschema is doorgespit. Zo ging het er donderdag aan toe op weg naar het grootste festival van Nederland.