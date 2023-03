Toename aantal mensen in Oost Gelre dat toestemming geeft voor orgaandonatie

Vrouw reed ‘knuffel­beer’ Ben (64) dood: ‘Gas gegeven en meerdere malen over hem heen gereden’

De 37-jarige vrouw die een jaar geleden de 64-jarige Ben, beveiliger bij het Leger des Heils, uit Gaanderen doodreed op een parkeerplaats in Ede, is dinsdag door de rechter in Zutphen veroordeeld tot zes jaar gevangenisstraf.