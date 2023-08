met foto’s & video Wolf en inflatie verpakt in bloemen­pracht bij corso in Rekken: ‘Hier werken we het hele jaar naartoe’

De wolf komt, de inflatie stijgt pijlsnel en de oceanen moeten gered worden. Het zijn actuele onderwerpen die de wagenbouwers van het corso in Rekken kleurrijk verpakt hebben in een bloemenpracht van honderdduizenden dahlia’s. „Hier leven we het hele jaar naartoe!”