Vormcrisis Grol duurt ook tegen DCS nog voort

Met Aad de Mos en Jeroen Bijma ‘Cillessen wordt keeper van Oranje’ • ‘Roelofsen moet zich sterk maken voor Benschop’ • ‘Triest als hij Vitesse blijft dwarsbomen’

Volgens Aad de Mos is er geen twijfel over mogelijk: Jasper Cillessen wordt weer de vaste keeper van Oranje. Kjell Scherpen had daarentegen beter niet geselecteerd kunnen worden. Bij De Graafschap moet interim-trainer Richard Roelofsen zich hard maken voor Charlison Benschop, er zijn problemen rond zijn contract.