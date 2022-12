Vuurwerkman Leo Groeneveld: ‘Als iedereen zich aan afsteektijden houdt, wordt nergens gesproken over een vuurwerkverbod’

Achterhoek­se topman vuurwerk­bran­che over strijd tegen illegale knallers: sla eens met je vuist op tafel

LICHTENVOORDE - „Nederland, sla in Europa nou eens met de vuist op tafel!” Het is de hartenkreet van vuurwerkimporteur Leo Groeneveld uit Lichtenvoorde. Ook hij heeft met ingehouden woede gezien hoeveel illegaal vuurwerk is afgestoken met oud- en nieuw. „Het grootste deel van die zware gevaarlijke knallers komen gewoon uit Europa zelf, met name Italië. Stop in Europa de productie.”

3 januari