Zo ziet het Zwarte Cross-terrein er dit jaar uit (en dit is nieuw)

Zo blijft de Zwarte Cross een van de goedkoop­ste festivals van Nederland: ‘Veel bezoekers betekent lagere prijzen’

De Zwarte Cross is het festival van de grote getallen. 1300 artiesten spelen op 34 podia op een terrein van 160 hectare, dat is omheind met meer dan 36 kilometer aan hekken. En met 237.500 bezoekers over vier dagen komen meer feestgangers dan ooit naar festivalterrein De Schans nabij Lichtenvoorde. En dat levert een financieel voordeel op, voor de bezoekers.