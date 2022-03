Almelo verdient minderheidscollege, stuur die drie informateurs maar naar huis

Geachte lezer Het begint allemaal bij uw weloverwo­gen stem

Misschien bent u er al lang uit of weet u niet waar in godsnaam te beginnen. Of u bent helemaal niet van plan te gaan stemmen, of uw hoofd staat er niet naar vanwege die aanhoudende stroom verschrikkelijke oorlogsberichten, maar aanstaande woensdag is het hoe dan ook zover: we mogen naar de stembus.

12 maart