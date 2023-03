‘Beste bisschop Eijk: jaag laatste gelovigen niet de kerk uit’

Deniz uit Hengelo leeft in San Francisco: ‘Wij zijn een staat zonder geschiede­nis’

De Hengelose schrijver Deniz Kuypers leeft in San Francisco in zijn eigen bubbel. Een omgeving waarin boeken het verschil maken voor mensen. Hij vreest de dag dat in Amerika de nieuwe Trump opstaat die de bibliotheken wil slopen. „We zijn een staat zonder geschiedenis.”