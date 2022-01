‘Nergens worden alle wereldproblemen zo snel opgelost als in de kantine’

COLUMN Vraag naar derde kerstdag blijft actueel

Om de een of andere duistere reden ben ik nog niet klaar met de jongste persconferentie. Een van de journalisten vroeg door op de regel dat maximaal twee personen per etmaal op bezoek mogen komen. De premier had verteld op welke dagen vier vrienden welkom zijn in onze thuisherbergen. Kerstavond en beide kerstdagen. En nieuwjaarsnacht tot 05.00 uur. Of de uitbreiding ook voor derde kerstdag gold?

24 december