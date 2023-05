‘De andere mening van Ongehoord Nederland is broodnodig’

OP DE REDACTIE Waren we eenzijdig op zoek naar ophef in Ootmarsum?

Het was vaste prik. Het familieritme van Pasen bracht me in mijn jeugd ieder jaar op Tweede Paasdag naar het vlöggeln in Ootmarsum. Met mijn ouders, broers en zussen stond ik langs de route te kijken. Die zingende optocht - want zo zag ik het als kind - vond ik fascinerend.