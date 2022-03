De crisis biedt ook kansen

Tijdens de Eerste Wereldoorlog stagneerde de wereldhandel. Ook het neutrale Nederland had er last van. Behalve een tekort aan voedsel, was er een gebrek aan kleding. Die moest namelijk uit het buitenland komen. Modeketens als C&A besloten om confectiekleding in Nederland te laten maken. Een bedrijf als Bendien in Almelo voer er wel bij. Het ging volop matrozenpakjes, herenhemden en kostuums produceren. Het aantal werknemers bij Bendien vervijfvoudigde in twintig jaar tijd tot 1500.