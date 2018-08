De liefde voor FC Twente is niet af te pakken

Column Saamhorig­heid in Twente, in voor- en tegenspoed

8:42 De verslaggeefster van Radio 1 vraagt het met lichte verwondering in haar stem. „Is dit nou leedvermaak, of is het gezamenlijke rouwverwerking die jullie daar meemaken in Twente?” In de week voorafgaand aan de start van het nieuwe seizoen van FC Twente in de Keuken Kampioen Divisie, is De Grote FC Twente Degradatie Show twee avonden uitverkocht.