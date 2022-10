De strafpleiter als kop van Jut

Vrede is meer dan afwezig­heid van oorlog

Vrede is meer dan afwezigheid van oorlog, ruzie en strijd. Een samenleving is vreedzaam als verschillende bevolkingsgroepen en etnische groeperingen in harmonie met elkaar samenleven. Een mens leeft in vrede wanneer hij niet geteisterd wordt door innerlijke conflicten, problemen of trauma’s. Maar evengoed geldt het Latijnse spreekwoord: ‘Als je vrede wilt, bereid je dan voor op de oorlog’ (Si vis pacem, para bellum).

20 september