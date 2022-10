De taal van het schandaal

Verwijder de omgekeerde vlaggen: zonder gezonde bodem, no food

Als u behoefte heeft aan enerverende aanspraak, raad ik u aan om omgekeerde vlaggen te verwijderen. Menigeen zal niet te beroerd zijn u te voorzien van kritische belangstelling. Mij overkwam het. Terwijl ik blauw-wit-roodstroken lostrok en in mijn fietsentassen propte om deze thuis met vorstelijk gebaar in de oranje-Nassau-otto te kunnen werpen, kwam er een man op me af. „Waarom haal je dat weg”, vroeg hij op een toon die doorspekt was van verbaasde verontwaardiging.

