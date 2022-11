Deniz Kuypers maakt zich zorgen over de toekomst van zijn nieuwe vaderland: ‘De kloof wordt niet meer gedicht met een goed gesprek’

De Verenigde Staten is nog aan het bijkomen van het tijdperk Trump. Dat geldt ook voor Deniz Kuypers, onze Hengelose columnist in San Francisco. In Nederland is de kloof tussen groepen mensen groot, in de VS lijkt die kloof inmiddels niet meer te dichten. Het radicale geluid wint terrein. „Sinds Trump betwijfel ik de grondwettelijke vrijheid van meningsuiting.”