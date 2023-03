Een azc in Enschede: rijkelijk laat, maar het enige logische dat de raad nu kan doen

Twaalf vlammenwer­pers… Een prachtige Twentse traditie

We begrijpen best dat het een beetje raar overkomt. Dat we hier de vreemdeling staan op te wachten met een vlammenwerper. Twaalf. Met twaalf vlammenwerpers. Dat zou best een tikkeltje intimiderend kunnen overkomen. Als je daar niet aan gewend bent.