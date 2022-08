Een veilige challenge in het leven roepen, misschien?

De viespeuk die het 16-jarige meisje uit Vriezen­veen filmde, maakt ook het leven van zijn eigen gezin kapot

Een Belg van een jaar of 40, met z’n vrouw en kinderen op vakantie in Fréjus. Zo’n gezinsmannetje, dat de stepjes van de kids in elkaar zet terwijl hij droomt van een afstandsbediening voor de caravan. Die man bedacht dat het een prima idee was om een 16-jarig meisje uit Vriezenveen te filmen onder de douche.

1 augustus