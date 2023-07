‘Elektriciteitsnet kan al die Twentse turbines niet aan’

Betalen voor je plastic frietbakje bij de snackbar? Daar gaan we de oceanen niet mee redden

Betalen voor je plastic frietbakje bij de snackbar. Blijkbaar was die regel er nog niet. Hebben we dit dan over het hoofd gezien? En dan lopen we al jaren met die verschrikkelijke houten lepels te hannesen. Maar ja, beter laat dan nooit. Vanaf afgelopen zaterdag moesten we, ook bij de cafetaria, er echt aan geloven.