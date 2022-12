Geluk is nooit gewoon geweest, maar de Tukker die een telefoontje eindigt met ‘kalm an’ komt in de buurt

Gegevens om een beetje misselijk van te worden

Kijk. Daar zag ik ze liggen. De gegevens. Midden op straat. Ik dacht eerst dat iemand zijn complete boekhouding verloren was. Dat het uit de broekzak of het vestje van een filiaalhouder van de Jumbo was gevallen. Maar nee. Dit waren andere gegevens. Intiemere gegevens. Open en bloot lagen ze. Midden op straat. En die kon ik natuurlijk niet laten liggen. Daar had wel iemand over kunnen struikelen. En dat moeten we niet willen. Zeker niet in dit land. Er is al zoveel onrust.

3 december