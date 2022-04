Gezondheid, daar draait het om

Het ene hard oranje is het andere niet

Niemand zal Enschede de komst van nog een bouwmarkt misgunnen. Jaloerse blikken komen hooguit uit Almelo, maar dat mag altijd nog hopen op een ‘eigen’ Hornbach. Wellicht is dat een zegen in vermomming. Omdat voor het zover is de schroeven-per-ons firma een architect in de arm kan nemen die niet kleurenblind is.

31 maart