Het favoriete woord van Henk van Schuppen? Valbeweging op het ijs: fascinerend

Van de lezer ‘Het net is vol, waar moeten we heen met stroom van windturbi­nes en zonnepane­len?’

Lezer C. A. van Helden uit Oldenzaal raakte een gevoelige snaar met zijn kritiek in deze krant op het plan om in Overijssel 120 windturbines te bouwen. Meerdere lezers reageren, zoals Frans Brughuis uit Nijverdal die oproept om zo efficiënt mogelijk om te gaan met de beschikbare netcapaciteit.