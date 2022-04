Het kan best af en toe best spoken bij Willem en Max: de beentjes op tafel en headbangen maar

Over Pasen kun je niet preken; het gaat ons gewone mensenver­stand te boven

We zitten in wat christenen de Goede of Stille Week noemen. Deze week herdenken christenen dat de rabbi Jezus van Nazareth samen met zijn volgelingen op donderdag (Witte Donderdag) voor het laatst het avondmaal gebruikte. En dat een dag later (Goede Vrijdag) die Joodse leraar in Jeruzalem verraden werd, overgeleverd werd aan Pilatus, de landvoogd van de Romeinse bezetter, gegeseld en aan het kruis geslagen werd.

12 april