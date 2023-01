Het mannetje pis krijgt aandacht, voor knuffels is geen tijd in de samenvatting bij ‘Studio Sport’

Koken & Eten Koffie met lemper

Een in Groningen geboren Achterhoekse met Indische roots. Dat ben ik, en ik vind dat wel lekker klinken. Als kind was dat anders, met de hele Indische cultuur werd weinig gedaan. Hooguit werd er sporadisch Indisch gekookt, maar dat vond ik niet fijn. Achteraf had dat waarschijnlijk te maken met het gebruik van trassi ‘het fundament van de Indische keuken’, dat mijn ouders gebruikten en waar het hele huis naar rook. Een gefermenteerde garnalenpasta, die een echte boost geeft aan je maaltijd, maar voordat het zover is moet je eerst ergens doorheen.

16 januari