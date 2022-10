Hoe een op hol geslagen Poetin er (hopelijk) voor zorgt dat de kachel toch zijn plek houdt in Huize Scheper

Hoogste tijd voor een eerlijke prijs

Natuurlijk is het racisme in het voetbal uiterst eenvoudig op te lossen. Je moet gewoon per direct alle deelnemende elftallen verbieden nog langer donkere spelers op te stellen. Vanzelfsprekend zullen er dan weer allerlei kokosnoten uit hun palmboom donderen die met overslaande stem roeptoeteren dat dit riekt naar onvervalste discriminatie, maar dat moeten we dan maar even parkeren als het onvermijdelijke zure appeltje.

3 september